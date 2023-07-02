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Filede rakip Hırvatlar

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'nde 3. haftanın son maçında bugün Hırvatistan'la karşılaşacak. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta son sınavırı Hırvatistan karşısında verecek olan Filenin Sultanları son maçını da kazanmak için parkeye çıkacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2023 Pazar 06:50
Filede rakip Hırvatlar

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'nde 3. haftanın son maçında bugün Hırvatistan'la karşılaşacak. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta son sınavırı Hırvatistan karşısında verecek olan Filenin Sultanları son maçını da kazanmak için parkeye çıkacak. Brezilya ve ev sahibi Tayland'ı 3-0'lık skorlarla geçen Filenin Sultanları Japonya'ya ise 3-2 mağlup oldu.

Hırvatistan maçı bugün saat 09:00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresi olarak yayımlanacak. Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda puan cetvelinde 16 ekip arasında ilk 8 sırayı elde edecek takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise 12-16 Temmuz'da ABD'de düzenlenecek.

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