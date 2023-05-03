Haberler Voleybol Türk Hava Yolları 2-3 Eczacıbaşı Dynavit (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türk Hava Yolları 2-3 Eczacıbaşı Dynavit (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Eczacıbaşı Dynavit, Play-Off 1/4 Etabı birinci karşılaşmasında Türk Hava Yolları ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Eczacıbaşı mücadeleyi; 27-25, 22-25, 25-15, 25-16 ve 15-6 set skorlarıyla 3-2 kazandı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 18:50
Türk Hava Yolları 2-3 Eczacıbaşı Dynavit (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Eczacıbaşı Dynavit, Play-Off 1/4 Etabı birinci karşılaşmasında Türk Hava Yolları'nı deplasmanda 27-25, 22-25, 25-15, 25-16 ve 15-6 set skorlarıyla 3-2 mağlup etti.

32 sayı kaydeden Tijana Boskovic karşılaşmanın en skorer ismi oldu.
Eczacıbaşı Dynavit - Türk Hava Yolları Play-Off Etabı ikinci karşılaşması, 5 Mayıs Cuma günü saat 16:00'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol
HAKEMLER: Erol Akbulut, Mehmet Topal
TÜRK HAVA YOLLARI: Naz, Şeyma, Dicle Nur, Kingdon, Orthman, Maglio, Melis (L), Çağla, Polen, Ada
ECZACIBAŞI DYNAVİT: Hande, Yasemin, Boskovic, Voronkova, Jack-Kısal, Ognjenovic, Simge (L), Yaprak, Elif, Aybüke (L), Heyrman, Saliha
SETLER: 27-25, 25-22, 15-25, 16-25, 6-15
SÜRE: 121 dakika (28,27,27,24,15)

DİĞER
Estetiğe doymayan Songül Karlı'nın son hali Hadise ile Petek Dinçöz karışımı! Songül Karlı değişimiyle sosyal medyanın dilinde!
Songül Karlı göğsünü gere gere paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı! Bambaşka biri olan Songül Karlı'yı görenler: "Petek Dinçöz mü o?"
Valencia ile ilgili şok gerçek! Türkiye'deki durumunu bozmamak için...
F.Bahçe'de yaprak dökümü! Ayrılık ve transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Vakıfbank - Fenerbahçe Opet maçı canlı izle!
Halkbank seride öne geçti!
TRT Tabii ücreti, üyelik ekranı!
MEB 45 bin atama kontenjan, branş ve taban puanları listesi
MSÜ ADP nedir, nasıl belirlenir, ne işe yarar?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eczacıbaşı kazandı ve seride öne geçti! Eczacıbaşı kazandı ve seride öne geçti! 18:49
Arda Turan'dan Terim ve Simeone itirafı! Arda Turan'dan Terim ve Simeone itirafı! 18:34
Sakaryaspor'un Pendikspor mesaisi başladı Sakaryaspor'un Pendikspor mesaisi başladı 18:16
Giresunspor - F.Bahçe maçının biletl fiyatları açıklandı! Giresunspor - F.Bahçe maçının biletl fiyatları açıklandı! 18:08
Fırtına'nın Ankaragücü mesaisi sürüyor! Fırtına'nın Ankaragücü mesaisi sürüyor! 18:02
Mudryk'e lazer tutan taraftara flaş ceza! Mudryk'e lazer tutan taraftara flaş ceza! 16:52
Daha Eski
Özbek'ten Beşiktaş ve F.Bahçe'ye gönderme! Özbek'ten Beşiktaş ve F.Bahçe'ye gönderme! 16:43
Konyaspor'da Kayserispor mesaisi devam etti Konyaspor'da Kayserispor mesaisi devam etti 16:40
Beşiktaş'tan Gedson, Maxim ve Redmond açıklaması Beşiktaş'tan Gedson, Maxim ve Redmond açıklaması 16:31
İspanyollardan Türk Telekom'a çirkin hareket! Final öncesi... İspanyollardan Türk Telekom'a çirkin hareket! Final öncesi... 16:25
Depremzede 20 çocuk yıldızlarla buluştu Depremzede 20 çocuk yıldızlarla buluştu 16:25
Weghorst'a şok haber! Weghorst'a şok haber! 15:56