Türk Hava Yolları 2-3 Eczacıbaşı Dynavit (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Eczacıbaşı Dynavit, Play-Off 1/4 Etabı birinci karşılaşmasında Türk Hava Yolları'nı deplasmanda 27-25, 22-25, 25-15, 25-16 ve 15-6 set skorlarıyla 3-2 mağlup etti.
32 sayı kaydeden Tijana Boskovic karşılaşmanın en skorer ismi oldu.
Eczacıbaşı Dynavit - Türk Hava Yolları Play-Off Etabı ikinci karşılaşması, 5 Mayıs Cuma günü saat 16:00'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.
SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol
HAKEMLER: Erol Akbulut, Mehmet Topal
TÜRK HAVA YOLLARI: Naz, Şeyma, Dicle Nur, Kingdon, Orthman, Maglio, Melis (L), Çağla, Polen, Ada
ECZACIBAŞI DYNAVİT: Hande, Yasemin, Boskovic, Voronkova, Jack-Kısal, Ognjenovic, Simge (L), Yaprak, Elif, Aybüke (L), Heyrman, Saliha
SETLER: 27-25, 25-22, 15-25, 16-25, 6-15
SÜRE: 121 dakika (28,27,27,24,15)