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Sigorta Shop 1-3 Fenerbahçe Opet (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Sigorta Shop evinde Fenerbahçe Opet'i konuk etti. Sarı lacivertliler karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 16:21
Sigorta Shop 1-3 Fenerbahçe Opet (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Sigorta Shop'u 3-1 mağlup etti.

Setler: 25-21, 15-25, 18-25, 18-25

Süre: 89 dakika (23, 23, 21, 22)

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erhan Alparslan, Umut Maden

Sigorta Shop: Tuğçe Ceyhan, Grote, Lila Şengün, Mlejnkova, Ceylan Arısan, Payne (Elif Olca Mızrakçı, Ezgi Akyaldız, Pelin Eroktay, Burcu Şentürk, Ayça İsmailçebioğlu)

Fenerbahçe Opet: Vuchkova, Buse Ünal, De Souza, Aslı Kalaç, Lazareva, Meliha Diken (Cansu Çetin, Vargas, Gizem Örge, Carneiro, Fedorovtseva, Eda Erdem Dündar)

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