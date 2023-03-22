Halkbank 3-1 Altekma (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 22. hafta karşılaşmasında Halkbank, sahasında Altekma'yı 3-1 mağlup etmeyi başardı.
Halkbank: 3 - Altekma: 1
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, Yasin İlhan
Halkbank: Yiğit Gülmezoğlu, Doğukan Ulu, Ma'a, Jaeschke, Yunus Emre Tayaz, Abdel Aziz (Deniz İvgen, Volkan Döne, Mert Matic, Mustafa Koç, Bruno, Aslan Ekşi)
Altekma: Kerem Yaman, Muzaffer Yönet, Divis, Ertuğrul Gazi Metin, Bezerra, Kadir Cin (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Ulaş Dokumacı)
Setler: 25-22, 21-25, 28-26, 25-20
Süre: 113 dakika (26, 28, 34, 25)