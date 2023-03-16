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CEV Şampiyonlar Ligi Halkbank yarı finale yükseldi!

CEV Şampiyonlar Ligi'nde İtalya'nın Cucine Lube takımı ile evinde oynadığı ilk maçı 3-1 kazanan Halkbank, altın sette rakibini mağlup etmeyi başardı ve yarı finale yükselen taraf oldu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 09:22
CEV Şampiyonlar Ligi Halkbank yarı finale yükseldi!

Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Halkbank, İtalya'nın Cucine Lube takımına karşı normal bölümü 3-1 geride tamamlamasına karşın, altın sette rakibini 15-12 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Halkbank, evinde oynadığı ilk maçı da 3-1 kazanmıştı.

Cucine Lube: 3 - Halkbank: 1 - Altın sette rakibini 15-12 yenen Halkbank yarı finale çıktı

Salon: Eurosuole Forum Salonu

Hakemler: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan) ile Fabrice Collados (Fransa)

Cucine Lube: Yant, Anzani, Zaytsev, Nikolov, Chneny, De Cecco (Balaso, Garcia, D'Amico, Bottolo, Diamatini)

Halkbank: Nimir, Thomas, Mert Matic, Ma'a, Bruno, Yunus Emre Tayaz (Deniz İvgen, Volkan Döne, Aslan Ekşi, Mustafa Koç, Yiğit Gülmezoğlu)

Setler: 31-29, 25-20, 23-25, 25-20, 12-15

Süre: 146 dakika



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