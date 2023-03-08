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Fenerbahçe 4'lü finalde

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de Fenerbahçe, Eczacıbaşı'nı 3-0 yenerak finale çıktı. Fenerbahçe, bugünlü THY-Kuzeyboru maçi galibiyle eşleşecek.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe 4'lü finalde

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu çeyrek finalinde Fenerbahçe, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi. Fenerbahçe 55 dakika süren maçta ilk seti 25-23, ikinci seti 25-15 ve üçüncü seti de 27-25 kazanarak, adını yarı finale yazdırdı. Sarı-lacivertlilerde Vargas, Fedorovtseva ve Eda Erdem, galibiyette büyük bir pay sahibi oldu.

ACIMIZ SONSUZ

Fenerbahçe Dörtlü Final'de, bugün oynanacak olan Türk Hava Yolları-Kuzeyboru karşılaşmasının galibiyle eşleşecek. Öte yandan karşılaşmadan önce oyuncular sahaya deprem felaketiyle ilgili pankartlar açarak çıktı. Fenerbahçeli voleybolcular, "Acımız sonsuz, Türkiye'mizin başı sağ olsun", Eczacıbaşı ise, "Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Geçmiş olsun Türkiye." yazılı pankartlar taşıdı.

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