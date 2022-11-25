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Hatay Büyükşehir Belediyespor 1-3 Fenerbahçe HDI Sigorta (MAÇ SONUCU)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. hafta açılış maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, konuk olduğu Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 17:27
Hatay Büyükşehir Belediyespor 1-3 Fenerbahçe HDI Sigorta (MAÇ SONUCU)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. hafta ilk maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

SALON: Hatay Merkez

HAKEMLER: Tuncay Kandemir, Hüseyin Okumuş

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Miskevich, Fatih Eren Uğur, Bucko, Cafer Kirkit, Furkan Aydın, Berkan Bozan ( İsmail Koçak, Burhan Zorluer, Yiğit Yıldız)

FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Yacine, Marouflakrani, Vahit Emre Savaş, Ahmet Tümer, Kaan Gürbüz, Peric ( İzzet Ünver, Hasan Sıkar, Arda Bostan, Oğuzhan Tarakçı)

SETLER: 25-19, 16-25, 24-26, 19-25

SÜRE: 112 dakika (26, 25, 38, 23)

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