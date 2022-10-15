Haberler Voleybol Galatasaray HDI Sigorta - Halkbank: 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Galatasaray HDI Sigorta - Halkbank: 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika haberleri... Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Galatasaray HDI Sigorta ile Halkbank kozlarını paylaştı. Müsabaka Halkbank'ın 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 18:00
Galatasaray HDI Sigorta - Halkbank: 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Recep Karakoç

Galatasaray HDI Sigorta: Burak Güngör, Emir Öztürk, Edgar, Sharifi, Oğuzhan Karasu, Selçuk Keskin (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Orçun Ergün)

Halkbank: Bruno, Doğukan Ulu, Ma'a, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Abdel (Volkan Döne, Deniz İvgen, Mustafa Koç)

Setler: 27-25, 20-25, 21-25, 25-23, 12-15

Süre: 138 dakika (31, 28, 29, 32, 18)

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