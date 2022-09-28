Sultanlar coştu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde 3-2 yenildiği Güney Kore'yi 3-0 mağlup ederek hem rövanşı hem de ilk galibiyetini aldı. Polonya'nın Gdansk kentinde oynanan müsabakaya iyi başlayan ve 7-2 üstünlük yakalayan Filenin Sultanları karşısında Güney Kore farkı bir sayıya (13-12) kadar indirdi. Temposunu yeniden artıran ay-yıldızlı voleybolcularımız, zorlanmadan ilk seti 25-14 hanesine yazdırdı. İkinci sette de tempolu oyununu sürdüren A Milli Takım, 10-4 öne geçerek rakibini molaya zorladı. Domine ettiği maçta farkı giderek artıran milliler, ikinci setten de 25-13 galip ayrıldı.

BUGÜN RAKİBİMİZ DOMİNİK

Üçüncü sette berabere geçilen 4. sayının ardından Saliha Şahin'in servis kullandığı bölümde 11 sayılık seri yakalayan Sultanlar, rakibine 17-5 üstünlük sağladı. Kalan bölümde kontrolü bırakmayan milliler, seti 25-13, maçı da 3-0 kazandı. Milli takımda Saliha Şahin 17, Ebrar Karakurt 16, Zehra Güneş 7 sayıyla oynadı. A Milli Takım, grubundaki 3. maçında bugün TSİ 18.30'da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Maç, TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak.



Gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar ikinci etaba yükselecek. İkinci etap karşılaşmaları, 16 takımın katılımıyla 4-9 Ekim, çeyrek final karşılaşmaları, 8 takımın katılımıyla 11 Ekim, yarı final müsabakaları ise 13 Ekim'de oynanacak. Organizasyon, 15 Ekim'deki üçüncülük ve final maçlarıyla sona erecek.