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VOLEYBOL HABERLERİ | Sultanlar Ligi’nde 2022-2023 sezonu fikstürü çekildi!

Son dakika voleybol haberleri... Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu fikstür çekimi yapıldı. Çekim, Türkiye Voleybol Federasyonu’nun Ankara Merkez Ofisi’nde yapılan gerçekleştirildi. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 18:13 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 18:19
VOLEYBOL HABERLERİ | Sultanlar Ligi’nde 2022-2023 sezonu fikstürü çekildi!

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2022-2023 voleybol sezonunun fikstür çekimi yapıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun Ankara Merkez Ofisi'nde yapılan fikstür çekimini TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış gerçekleştirdi. TVF'nin resmi sosyal medya hesabında gerçekleşen kura çekiminde açılış konuşmasını yapan TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, "Başkanımız Sayın Mehmet Akif Üstündağ, tüm takımlarımıza yeni sezonda başarı dileklerini iletti. Yeni sezonun hayırlı, uğurlu, sakatlıksız ve kazasız geçmesini diliyorum" diye konuştu. Öte yandan TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış yeni sezon ve lig statüsü hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Misli.com Sultanlar Ligi 1'inci hafta karşılaşmaları şu şekilde oluştu;

Türk Hava YollarıAydın Büyükşehir Belediyesi

Fenerbahçe Opet – Eczacıbaşı

Kuzeyboru – Galatasaray

İlbank – Nilüfer Belediyesi

Çukurova Bld. Adana Demirspor – PTT

Sigorta Shop – Sarıyer Belediye

Bolu Belediyesi – VakıfBank

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 1'inci devre karşılaşmaları 30 Ekim - 25 Aralık 2022 tarihleri arasında, 2'nci devre karşılaşmaları 7 Ocak - 1 Nisan 2023 tarihleri arasında oynanacak.

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