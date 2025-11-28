Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz transfer! Afrika basını duyurdu

CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları başladı. Orta sahaya takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlılar için son olarak Afrika basınından sürpriz bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 16:18
Yaşanan Rafa Silva krizi sonrasında orta saha için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta sürpriz bir iddia gündeme geldi.

AfricaFoot'ta yer alan habere göre, siyah-beyazlıların Fransa Lig 2 ekibi USL Dunkerque forması giyen 21 yaşındaki Malili orta saha Antoine Sekongo'yu transfer etmek istediği aktarıldı. Haberde Beşiktaş'ın genç futbolcuyu uzun zamandır takip ettiği son dönemde gösterdiği performansın ardından transfer için harekete geçme kararı aldığı belirtildi.

Haberde ayrıca Samsunspor'un da oyuncuyu yakından takip ettiği aktarıldı.

Asıl mevkisi 10 numara olan Sekongo, 8 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor. Bu sezon Ligue 2'de 15 maça çıkan genç futbolcu 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

İŞTE O HABER

