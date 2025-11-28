CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Arda Güler ile Kenan Yıldız takım arkadaşı mı oluyor? Transferde flaş gelişme

Arda Güler ile Kenan Yıldız takım arkadaşı mı oluyor? Transferde flaş gelişme

İspanyol basını Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun, Juventus'un parlayan yıldızı Kenan Yıldız'ı transfer listesine aldığını iddia etti. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 14:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arda Güler ile Kenan Yıldız takım arkadaşı mı oluyor? Transferde flaş gelişme

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, kadrosuna büyük bir takviye yapmak istiyor. İspanyol basınından Defensa Central'de yer alan habere göre Alonso'nun gözü, Serie A'da Juventus formasıyla harikalar yaratan Kenan Yıldız'da.

Arda Güler ile Kenan Yıldız takım arkadaşı mı oluyor? Transferde flaş gelişme

XABI ALONSO'NUN YENİ GÖZDESİ

Transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Real Madrid'de planlamalar hız kazandı. Xabi Alonso, 20 yaşındaki Türk futbolcuyu geleceğe yatırım olarak görüyor ve onu Bernabeu'ya getirmek istiyor. Haberde, Alonso'nun daha önce Bayer Leverkusen döneminde de Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak istediği, ancak transferin o dönemde gerçekleşmediği hatırlatıldı.

Arda Güler ile Kenan Yıldız takım arkadaşı mı oluyor? Transferde flaş gelişme

JUVENTUS'UN VAZGEÇİLMEZİ HALİNE GELDİ

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girdi. Serie A'da 11 maçta 2 gol ve 3 asist üreten genç yıldız, Torino ekibinin en dikkat çeken oyuncularından biri oldu. Juventus yönetimi ise Kenan'ı satmaya sıcak bakmıyor ve sözleşmesini 2029'a kadar uzatmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arda Güler ile Kenan Yıldız takım arkadaşı mı oluyor? Transferde flaş gelişme

ARDA GÜLER'LE AYNI FORMA ALTINDA BULUŞABİLİR

A Milli Takım'da Arda Güler ile birlikte Türkiye'nin genç kuşağının en parlak isimlerinden biri olan Kenan Yıldız, Real Madrid'e transfer olması halinde Arda ile kulüp düzeyinde de aynı formayı paylaşabilir. Bu ihtimal, Türk futbolseverler arasında büyük heyecan yaratmış durumda.

Arda Güler ile Kenan Yıldız takım arkadaşı mı oluyor? Transferde flaş gelişme

REAL MADRID'İN PLANI

Haberde, Real Madrid'in Kenan Yıldız transferi için resmi bir girişimde bulunmadığı ancak Juventus'un olası bir satışa kapı aralaması halinde hızlı bir şekilde devreye girmeye hazır olduğu belirtildi.

Arda Güler ile Kenan Yıldız takım arkadaşı mı oluyor? Transferde flaş gelişme

Xabi Alonso'nun geleceğin takımını kurarken Arda Güler gibi potansiyeli yüksek isimleri merkeze almak istediği ve Kenan Yıldız'ı bu planın önemli bir parçası olarak gördüğü vurgulandı.

Türk Telekom reklam
G.Saray'da sağ beke sürpriz isim!
DİĞER
Rafa Silva krizi bitmiyor! Portekiz basını son yaşananları açıkladı...
CANLI | Papa 14. Leo İstanbul'da! Kutsal Ruh Katolik Kilisesi'nde ayine katıldı
Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray'ı bekleyen tehlike!
Jakobs ve Lemina derbide oynayabilecek mi?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta Karagümrük mesaisi! Beşiktaş'ta Karagümrük mesaisi! 13:58
Monchengladbach - RB Leipzig maçı detayları! Monchengladbach - RB Leipzig maçı detayları! 13:01
G.Saray'da sağ beke sürpriz isim! G.Saray'da sağ beke sürpriz isim! 12:50
F1'de sıradaki durak Katar F1'de sıradaki durak Katar 12:35
Getafe - Elche maçı bilgileri! Getafe - Elche maçı bilgileri! 12:33
F.Bahçe ve Beşiktaş Napoli’li yıldızın peşinde! F.Bahçe ve Beşiktaş Napoli’li yıldızın peşinde! 12:30
Daha Eski
Maçta ortalık karıştı! Tam 17 kırmızı kart çıktı Maçta ortalık karıştı! Tam 17 kırmızı kart çıktı 12:29
Como - Sassuolo maçı canlı izleme bilgileri! Como - Sassuolo maçı canlı izleme bilgileri! 12:12
EuroLeague’den skandal pankarta ceza! EuroLeague’den skandal pankarta ceza! 12:10
Beşiktaş Rafa için ne kadar istiyor? Beşiktaş Rafa için ne kadar istiyor? 11:54
Doğan: Sürdürülebilir başarıya odaklandık Doğan: Sürdürülebilir başarıya odaklandık 11:17
G.Saray Mustafa Cengiz'i andı G.Saray Mustafa Cengiz'i andı 11:12