Arda Güler ile Kenan Yıldız takım arkadaşı mı oluyor? Transferde flaş gelişme

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, kadrosuna büyük bir takviye yapmak istiyor. İspanyol basınından Defensa Central'de yer alan habere göre Alonso'nun gözü, Serie A'da Juventus formasıyla harikalar yaratan Kenan Yıldız'da.
XABI ALONSO'NUN YENİ GÖZDESİ
Transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Real Madrid'de planlamalar hız kazandı. Xabi Alonso, 20 yaşındaki Türk futbolcuyu geleceğe yatırım olarak görüyor ve onu Bernabeu'ya getirmek istiyor. Haberde, Alonso'nun daha önce Bayer Leverkusen döneminde de Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak istediği, ancak transferin o dönemde gerçekleşmediği hatırlatıldı.
JUVENTUS'UN VAZGEÇİLMEZİ HALİNE GELDİ
Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girdi. Serie A'da 11 maçta 2 gol ve 3 asist üreten genç yıldız, Torino ekibinin en dikkat çeken oyuncularından biri oldu. Juventus yönetimi ise Kenan'ı satmaya sıcak bakmıyor ve sözleşmesini 2029'a kadar uzatmak için görüşmelerini sürdürüyor.
A Milli Takım'da Arda Güler ile birlikte Türkiye'nin genç kuşağının en parlak isimlerinden biri olan Kenan Yıldız, Real Madrid'e transfer olması halinde Arda ile kulüp düzeyinde de aynı formayı paylaşabilir. Bu ihtimal, Türk futbolseverler arasında büyük heyecan yaratmış durumda.
REAL MADRID'İN PLANI
Haberde, Real Madrid'in Kenan Yıldız transferi için resmi bir girişimde bulunmadığı ancak Juventus'un olası bir satışa kapı aralaması halinde hızlı bir şekilde devreye girmeye hazır olduğu belirtildi.
Xabi Alonso'nun geleceğin takımını kurarken Arda Güler gibi potansiyeli yüksek isimleri merkeze almak istediği ve Kenan Yıldız'ı bu planın önemli bir parçası olarak gördüğü vurgulandı.