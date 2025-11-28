Arda Güler ile Kenan Yıldız takım arkadaşı mı oluyor? Transferde flaş gelişme

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, kadrosuna büyük bir takviye yapmak istiyor. İspanyol basınından Defensa Central'de yer alan habere göre Alonso'nun gözü, Serie A'da Juventus formasıyla harikalar yaratan Kenan Yıldız'da.

XABI ALONSO'NUN YENİ GÖZDESİ Transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Real Madrid'de planlamalar hız kazandı. Xabi Alonso, 20 yaşındaki Türk futbolcuyu geleceğe yatırım olarak görüyor ve onu Bernabeu'ya getirmek istiyor. Haberde, Alonso'nun daha önce Bayer Leverkusen döneminde de Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak istediği, ancak transferin o dönemde gerçekleşmediği hatırlatıldı.