Fenerbahçe'ye Leon Goretzka müjdesi! "Galatasaray'ın şansı yok"

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki nefes kesen şampiyonluk yarışı sürerken ezeli rakipler, ara transfer döneminde gözünü ortak bir hedefe dikti: Leon Goretzka.
Sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncuya olan ilgisi uzun zamandır biliniyorken Alman basını, Cimbom'un da devreye girdiğini açıklamıştı.
Bayern Münih'in oyuncuyu tutma kararı aldığı yönündeki iddiaların yalanlanmasının ardından tecrübeli orta sahanın peşindeki takımlar ve ara transfer dönemindeki olası bir hareketlilik ile ilgili detaylar ortaya çıktı.
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Alman gazeteci Christian Falk'ın CFBayernInsider'daki yazısından derlediği haberde Goretzka'nın kulüpte kalmak istediği fakat Bundesliga devinin 30 yaşındaki oyuncunun maaş yükünden dolayı Ocak ayında satış listesine koyacabileceği açıklandı.
Maaşı 17-18 milyon euro olan Goretzka, takımda en çok kazanan oyunculardan biri konumunda.
Yıldız orta saha ve menajeri, kulüp ile bir görüşme gerçekleştirecek ve maaşında indirime gitmesi durumunda takımda kalmasının önü açılacak.
