Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Leon Goretzka müjdesi! "Galatasaray'ın şansı yok"

Trendyol Süper Lig'in İstanbul devleri Fenerbahçe ve Galatasaray, kış transfer döneminde ortak bir hedef üzerinden karşı karşıya geldi: Leon Goretzka. Yıldız orta sahanın Bayern Münih'teki geleceği belirsizliğini korurken Alman basınından flaş bir iddia öne sürüldü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 17:59 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 18:03
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki nefes kesen şampiyonluk yarışı sürerken ezeli rakipler, ara transfer döneminde gözünü ortak bir hedefe dikti: Leon Goretzka.

Sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncuya olan ilgisi uzun zamandır biliniyorken Alman basını, Cimbom'un da devreye girdiğini açıklamıştı.

Bayern Münih'in oyuncuyu tutma kararı aldığı yönündeki iddiaların yalanlanmasının ardından tecrübeli orta sahanın peşindeki takımlar ve ara transfer dönemindeki olası bir hareketlilik ile ilgili detaylar ortaya çıktı.

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Alman gazeteci Christian Falk'ın CFBayernInsider'daki yazısından derlediği haberde Goretzka'nın kulüpte kalmak istediği fakat Bundesliga devinin 30 yaşındaki oyuncunun maaş yükünden dolayı Ocak ayında satış listesine koyacabileceği açıklandı.

Maaşı 17-18 milyon euro olan Goretzka, takımda en çok kazanan oyunculardan biri konumunda.

Yıldız orta saha ve menajeri, kulüp ile bir görüşme gerçekleştirecek ve maaşında indirime gitmesi durumunda takımda kalmasının önü açılacak.

Öte yandan tarafların anlaşma sağlayamaması halinde Goretzka için transfer yarışı başlayacak. Devre arasında olası bir hareketlilikte öne çıkan iki kulüp var: Fenerbahçe ve Juventus.

"G.SARAY'IN ŞANSI YOK"

Falk'ın haberinde Galatasaray'ın da tecrübeli futbolcu için umutlanmaya çalıştığı fakat sarı-kırmızılıların hiç şansı olmadığı vurgulandı.

Ocak ayında kulüp ile yapılacak görüşmeler doğrultusunda Goretzka'nın transferinin yaza sarkmasının mümkün olduğu da belirtildi.

