Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'dan çifte plan! Derbideki diziliş...

Galatasaray'dan çifte plan! Derbideki diziliş...

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe'ye konuk olmaya hazırlanan Galatasaray'daki eksik isimler dikkat çekerken teknik direktör Okan Buruk'un Kadıköy'deki zorlu maç için iki farklı dizilişi değerlendirdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 06:51
Galatasaray'dan çifte plan! Derbideki diziliş...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımdaki sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığı nedeniyle derbinin ilk 11'ini kurmada sıkıntı yaşıyor. Bazı oyuncuları farklı mevkilerde deneme ihtimali bulunan tecrübeli çalıştırıcının şampiyonluk yarışını etkileyecek dev maç öncesi kafasında iki farklı plan bulunuyor..

Galatasaray'dan çifte plan! Derbideki diziliş...

Buruk'un ilk planı üçlü savunma ile başlamak. Lemina, Davinson ve Abdülkerim'den oluşan savunma hattıyla maça başlamayı planlayan Buruk kanat bekleri olarak Barış Alper ve Kazımcan'ı kullanıp orta sahada ise Torreira, Sara ve İlkay'a şans verecek. İleri uçtaki ikili ise Sane ve Osimhen olacak.

Galatasaray'dan çifte plan! Derbideki diziliş...

Takvim'in haberine göre diğer plan ise dörtlü savunma. Buruk bu sistemde ise sağ bekte Davinson'u düşünüyor. Stoperlerde Lemina ve Abdülkerim, sol bekte ise Kazımcan formaya aday. Buruk, orta sahada Torreira, Sara ve İlkay'ı düşünüyor. Kanatlarda Barış Alper ve Sane, forvette ise Osimhen olacak. Deneyimli hocanın hangi sistemi tercih edeceği merak konusu.

İşte Tedesco'nun derbi planı! G.Saray'ı böyle yıkacak
