Galatasaray'dan çifte plan! Derbideki diziliş...

Buruk'un ilk planı üçlü savunma ile başlamak. Lemina, Davinson ve Abdülkerim'den oluşan savunma hattıyla maça başlamayı planlayan Buruk kanat bekleri olarak Barış Alper ve Kazımcan'ı kullanıp orta sahada ise Torreira, Sara ve İlkay'a şans verecek. İleri uçtaki ikili ise Sane ve Osimhen olacak.
Takvim'in haberine göre diğer plan ise dörtlü savunma. Buruk bu sistemde ise sağ bekte Davinson'u düşünüyor. Stoperlerde Lemina ve Abdülkerim, sol bekte ise Kazımcan formaya aday. Buruk, orta sahada Torreira, Sara ve İlkay'ı düşünüyor. Kanatlarda Barış Alper ve Sane, forvette ise Osimhen olacak. Deneyimli hocanın hangi sistemi tercih edeceği merak konusu.
