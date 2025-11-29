Galatasaray'dan çifte plan! Derbideki diziliş...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımdaki sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığı nedeniyle derbinin ilk 11'ini kurmada sıkıntı yaşıyor. Bazı oyuncuları farklı mevkilerde deneme ihtimali bulunan tecrübeli çalıştırıcının şampiyonluk yarışını etkileyecek dev maç öncesi kafasında iki farklı plan bulunuyor..

Buruk'un ilk planı üçlü savunma ile başlamak. Lemina, Davinson ve Abdülkerim'den oluşan savunma hattıyla maça başlamayı planlayan Buruk kanat bekleri olarak Barış Alper ve Kazımcan'ı kullanıp orta sahada ise Torreira, Sara ve İlkay'a şans verecek. İleri uçtaki ikili ise Sane ve Osimhen olacak.