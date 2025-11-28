Galatasaray'da flaş Sacha Boey gerçeği! Bayern Münih satmak istiyor ama...

Galatasaray'ın rekor bonservis bedeli ile (30 milyon euro) 2024'ün Ocak ayında Bayern Münih'e transfer ettiği Sacha Boey ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların 25 yaşındaki sağ beki yeniden renklerine bağlamak istediği iddia ediliyordu. fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin CFBayernInsider'dan derlediği habere göre Bundesliga devi, Fransız futbolcuyu devre arasında transfer etmek üzere harekete geçti. Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yalnızca 20 maçta forma giyebilen Boey, yönetimin gözünden düştü ve ödenen yüksek bonservis bedeli onu 'hayal kırıklığı' haline getirdi. Bu sezon yalnızca 5'i ilk 11 olmak üzere 9 maça çıkan yıldız futbolcu için geride bıraktığımız yaz döneminde Juventus devreye girmişti fakat Bayern Münih, oyuncuyu satmak istememişti. Sacha Boey için teklif gelmesi halinde pazarlık masasına oturmaya hazırlanan Alman temsilcisinin Galatasaray ile bugüne kadar herhangi bir temasa geçmediği ortaya çıktı. Haberde 'Galatasaray'ın onu geri istediği bildirilse de elimizdeki bilgiler bunu doğrulamıyor' ifadeleri yer aldı.