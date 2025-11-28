CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'da flaş Sacha Boey gerçeği! Bayern Münih satmak istiyor ama...

Galatasaray'da flaş Sacha Boey gerçeği! Bayern Münih satmak istiyor ama...

Galatasaray'ın rekor bonservisle Bayern Münih'e transfer ettiği Sacha Boey ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Alman devi, yıldız sağ bekin ayrılığını planlamaya başlarken sarı-kırmızılıların transferdeki duruşu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 18:56
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'da flaş Sacha Boey gerçeği! Bayern Münih satmak istiyor ama...

Galatasaray'ın rekor bonservis bedeli ile (30 milyon euro) 2024'ün Ocak ayında Bayern Münih'e transfer ettiği Sacha Boey ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da flaş Sacha Boey gerçeği! Bayern Münih satmak istiyor ama...

Sarı-kırmızılıların 25 yaşındaki sağ beki yeniden renklerine bağlamak istediği iddia ediliyordu.

Galatasaray'da flaş Sacha Boey gerçeği! Bayern Münih satmak istiyor ama...

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin CFBayernInsider'dan derlediği habere göre Bundesliga devi, Fransız futbolcuyu devre arasında transfer etmek üzere harekete geçti.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da flaş Sacha Boey gerçeği! Bayern Münih satmak istiyor ama...

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yalnızca 20 maçta forma giyebilen Boey, yönetimin gözünden düştü ve ödenen yüksek bonservis bedeli onu "hayal kırıklığı" haline getirdi.

Galatasaray'da flaş Sacha Boey gerçeği! Bayern Münih satmak istiyor ama...

Bu sezon yalnızca 5'i ilk 11 olmak üzere 9 maça çıkan yıldız futbolcu için geride bıraktığımız yaz döneminde Juventus devreye girmişti fakat Bayern Münih, oyuncuyu satmak istememişti.

Galatasaray'da flaş Sacha Boey gerçeği! Bayern Münih satmak istiyor ama...

Sacha Boey için teklif gelmesi halinde pazarlık masasına oturmaya hazırlanan Alman temsilcisinin Galatasaray ile bugüne kadar herhangi bir temasa geçmediği ortaya çıktı.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da flaş Sacha Boey gerçeği! Bayern Münih satmak istiyor ama...

Haberde "Galatasaray'ın onu geri istediği bildirilse de elimizdeki bilgiler bunu doğrulamıyor" ifadeleri yer aldı.

