Ziraat Türkiye Kupası
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Troy Parrott geleceğiyle ilgili konuştu

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Troy Parrott geleceğiyle ilgili konuştu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar forması giyen Troy Parrott ile ilgilendiği iddia edilmişti. İrlandalı golcü, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 18:38
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Troy Parrott geleceğiyle ilgili konuştu

Fenerbahçe'de ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte ara transfer dönemi için çalışmalar hızlandı.

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Troy Parrott geleceğiyle ilgili konuştu

Birçok bölgeye takviye yapması beklenen sarı-lacivertlilerin önceliklerinden biriyse forvet transferi...

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Troy Parrott geleceğiyle ilgili konuştu

Kadro dışı bırakılan Cenk Tosun ile ara transfer döneminde yollarını ayırması beklenen Kanarya, Youssef En-Nesyri'ye de gelecek teklifleri değerlendirecek.

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Troy Parrott geleceğiyle ilgili konuştu

Adı Alexander Sörloth ve Robert Lewandowski gibi isimlerle anılan Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden biri de AZ Alkmaar forması giyen Troy Parrott olmuştu.

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Troy Parrott geleceğiyle ilgili konuştu

İrlandalı forvet, geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Troy Parrott geleceğiyle ilgili konuştu

"AZ ALKMAAR'DA MUTLUYUM"

Premier Sports'a konuşan Parrott, "Eğer ilgi varsa bir şeyleri doğru yapıyorum demektir. Daha önce de söylediğim gibi AZ Alkmaar'da mutluyum. Futboldan gerçekten keyif alıyorum, bu yüzden aklımda hiçbir şey değişmedi. Burada olmaya odaklandım. Gelecek gelecektir, benim sadece maç maç devam etmem gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Troy Parrott geleceğiyle ilgili konuştu

Troy Parrott, bu sezon AZ Alkmaar formasıyla çıktığı 16 maçta 14 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Troy Parrott geleceğiyle ilgili konuştu

Hollanda ekibiyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden 23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 16 milyon Euro.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
