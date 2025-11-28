Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Troy Parrott geleceğiyle ilgili konuştu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar forması giyen Troy Parrott ile ilgilendiği iddia edilmişti. İrlandalı golcü, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Adı Alexander Sörloth ve Robert Lewandowski gibi isimlerle anılan Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden biri de AZ Alkmaar forması giyen Troy Parrott olmuştu.
İrlandalı forvet, geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"AZ ALKMAAR'DA MUTLUYUM"
Premier Sports'a konuşan Parrott, "Eğer ilgi varsa bir şeyleri doğru yapıyorum demektir. Daha önce de söylediğim gibi AZ Alkmaar'da mutluyum. Futboldan gerçekten keyif alıyorum, bu yüzden aklımda hiçbir şey değişmedi. Burada olmaya odaklandım. Gelecek gelecektir, benim sadece maç maç devam etmem gerekiyor." ifadelerini kullandı.
