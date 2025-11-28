CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Rafa Silva futbolu bırakıyor mu? Beşiktaş'ta Rafa belirsizliği!

Rafa Silva futbolu bırakıyor mu? Beşiktaş'ta Rafa belirsizliği!

Rafa Silva futbolu bırakıyor mu? Başkan Serdal Adalı, ocak ayı öncesinde oyuncuyla bir görüşme yaparak geleceğine dair netlik kazandırmayı planlıyor. Yönetim, oyuncunun form durumu, takıma uyumu ve motivasyonunu değerlendirecek. Peki, Rafa Silva futbolu bırakacak mı? Beşiktaş konu ile ilgili açıklama yaptı mı?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 08:36 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 11:46
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rafa Silva futbolu bırakıyor mu? Beşiktaş'ta Rafa belirsizliği!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, sezon boyunca gösterdiği performans nedeniyle yeniden gündemde. Ocak ayında takımdan ayrılabileceği yönündeki haberler, taraftar ve spor kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Başkan Serdal Adalı, futbolcunun geleceğini netleştirmek için kısa süre içinde yeni bir görüşme gerçekleştirecek. Yönetim, Rafa Silva'nın fiziksel durumu, motivasyonu ve takım içindeki rolünü değerlendirerek kararını verecek. Bu adım, futbolcunun Beşiktaş'taki kaderini belirleyecek. Özellikle sosyal medyada ve spor gündeminde "Rafa Silva futbolu bırakacak mı?" sorusu öne çıkıyor.

RAFA SILVA FUTBOLU BIRAKIYOR MU?

Beşiktaş son dakika haberleri, Portekizli yıldız Rafa Silva üzerine yoğunlaşmaya devam ediyor. Sezon başından bu yana tartışmalı performanslar sergileyen oyuncu, hem taraftarlar hem de spor medyası tarafından mercek altına alındı.

SERDAL ADALI RAFA İLE GÖRÜŞECEK

Yönetim, futbolcunun takımdan ayrılacağı yönündeki iddiaları dikkate alarak harekete geçti. Başkan Serdal Adalı, ocak ayı gelmeden Rafa Silva ile kritik bir toplantı yapacak ve oyuncunun geleceği ile ilgili kararını netleştirecek. Bu toplantının ardından futbolcunun Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı ya da futbolu bırakıp bırakmayacağı netlik kazanacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın ile zaman zaman uyum sorunu yaşayan Silva'nın, form grafiğini yükseltip yükseltmeyeceği de yönetimin kararını etkileyecek faktörler arasında. Taraftarlar sosyal medyada ve forumlarda yıldız oyuncunun geleceğini tartışırken, kulüp resmi açıklama yapmayı sürdürüyor.

Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Devamını Oku BUNU DA OKU

ASpor CANLI YAYIN

Türk Telekom reklam
F.Bahçe maçı Macar basınında manşetlerde!
DİĞER
Beşiktaş’ta 4 veda yükleniyor! Kesin olarak gözden düştüler...
CANLI | Papa 14. Leo İstanbul'da! İkinci gün programı belli oldu
Ömer Üründül’den F.Bahçe'ye uyarı!
Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray'ı bekleyen tehlike!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Doğan: Sürdürülebilir başarıya odaklandık Doğan: Sürdürülebilir başarıya odaklandık 11:17
G.Saray Mustafa Cengiz'i andı G.Saray Mustafa Cengiz'i andı 11:12
Metz - Rennes maçı canlı izleme bilgileri! Metz - Rennes maçı canlı izleme bilgileri! 11:08
Trabzonspor'un rakibi Konyaspor Trabzonspor'un rakibi Konyaspor 10:39
Türkiye-Arnavutluk maçı izleme bilgileri! Türkiye-Arnavutluk maçı izleme bilgileri! 10:31
Jakobs ve Lemina derbide oynayabilecek mi? Jakobs ve Lemina derbide oynayabilecek mi? 10:29
Daha Eski
Rafa Silva krizine yeni çözüm! Rafa Silva krizine yeni çözüm! 10:05
Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray'ı bekleyen tehlike! Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray'ı bekleyen tehlike! 10:04
Pendikspor - Manisa FK maçı detayları! Pendikspor - Manisa FK maçı detayları! 09:59
Yiğit Efe'ye Arda'dan destek! Yiğit Efe'ye Arda'dan destek! 09:39
F.Bahçe'den 3'lü bomba! İşte o isimler F.Bahçe'den 3'lü bomba! İşte o isimler 09:35
F.Bahçe maçı Macar basınında manşetlerde! F.Bahçe maçı Macar basınında manşetlerde! 09:33