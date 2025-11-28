CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da sağ beke sürpriz isim! Kaan Ayhan derbiye yetişemezse...

Galatasaray'da, Fenerbahçe derbisi öncesi bazı pozisyonlarda yaşanan sakatlıklar can sıkarken bilhassa sağ bek bölgesinde kimin oynayacağı ise cevabı en çok merak edilen sorulardan biri. Bu doğrultuda şayet Kaan Ayhan derbiye yetişemezse yerine o ismin oynayacağı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 12:50 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 12:51
US Gilloise karşısında 12 oyuncu kullanabilen Galatasaray'da sakat ve cezalıların çokluğu dikkat çekiyor. Singo ve Berkan sakatlıkları; Sallai, Eren ve Metehan da cezaları nedeniyle Fenerbahçe sınavında yok.

Osimhen başta olmak üzere Lemina, Yunus, Kaan ve Jakobs'un tedavileri ise devam ediyor. Sağlık heyeti, durumları belirsizliğini koruyan bu 5 oyuncuyu derbiye yetiştirmek için alarma geçti.

Teknik heyet, Fenerbahçe planlamasını Osimhen, Lemina ve Kaan'dan gelecek haberlere göre yapacak. Okan Buruk özellikle Osimhen'in derbiye kadar hazır olmasını istiyor.

US Gilloise maçında riske edilmeyen Lemina'nın diğer sakat oyunculara göre durumu iyi gözüküyor. Sabah'ta yer alan habere göre Kaan Ayhan yetişmezse, sağ beke Barış Alper'in geçme ihtimali söz konusu.

