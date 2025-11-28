CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Derbi öncesi Osimhen'den iyi haber!

Derbi öncesi Osimhen'den iyi haber!

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki dev derbide ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da Victor Osimhen, topla çalışmalara başladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 20:15
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Derbi öncesi Osimhen'den iyi haber!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Derbi öncesi Osimhen'den iyi haber!

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Derbi öncesi Osimhen'den iyi haber!

Cimbom'da dev maç öncesi en çok merak edilen konu Victor Osimhen'in sakatlık durumu olmuştu.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Derbi öncesi Osimhen'den iyi haber!

Sarı-kırmızılılar, golcü futbolcunun Nijerya Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık sonrası sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıklamıştı.

Derbi öncesi Osimhen'den iyi haber!

Pazartesi günü oynanacak dev maç öncesi yıldız futbolcudan sevindiren haber geldi.

Derbi öncesi Osimhen'den iyi haber!

ANTRENMANLARA BAŞLADI

Victor Osimhen antrenmanın ilk bölümünde takımla, sonrasında fizyoterapist ve atletik performans uzmanı eşliğinde sahada özel bir program dahilinde çalıştı. Yunus Akgün salon ve sahada bireysel çalışmalarını sürdürürken, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Mario Lemina tedavilerinin ardından bireysel çalışmalarına başladı. Singo ve Jakobs ise günü tedaviyle geçirdi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Amedspor ikinci yarı döndü! Amedspor ikinci yarı döndü! 19:19
Beşiktaş'tan Coca-Cola'ya ret Beşiktaş'tan Coca-Cola'ya ret 19:17
Kocaelispor-G.Birliği | CANLI Kocaelispor-G.Birliği | CANLI 19:14
G.Saray'da Boey gerçeği ortaya çıktı! G.Saray'da Boey gerçeği ortaya çıktı! 18:55
Parrott'tan transfer açıklaması! F.Bahçe... Parrott'tan transfer açıklaması! F.Bahçe... 18:38
F.Bahçe'ye Goretzka müjdesi! G.Saray... F.Bahçe'ye Goretzka müjdesi! G.Saray... 17:59
Daha Eski
Milli judocudan gurulandıran başarı! Milli judocudan gurulandıran başarı! 17:08
Milli judoculardan 3 madalya birden! Milli judoculardan 3 madalya birden! 17:05
Kupada o maçın oynanacağı stadyum değişti! Kupada o maçın oynanacağı stadyum değişti! 17:00
Milliler hazırlık maçında beraberliğe razı! Milliler hazırlık maçında beraberliğe razı! 16:52
Laporta'dan R. Madrid'e sert çıkış! Laporta'dan R. Madrid'e sert çıkış! 16:40
Dev derbinin biletleri satışa çıkıyor! Dev derbinin biletleri satışa çıkıyor! 16:36