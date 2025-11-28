Derbi öncesi Osimhen'den iyi haber!

Sarı-kırmızılılar, golcü futbolcunun Nijerya Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık sonrası sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıklamıştı.
Pazartesi günü oynanacak dev maç öncesi yıldız futbolcudan sevindiren haber geldi.
ANTRENMANLARA BAŞLADI
Victor Osimhen antrenmanın ilk bölümünde takımla, sonrasında fizyoterapist ve atletik performans uzmanı eşliğinde sahada özel bir program dahilinde çalıştı. Yunus Akgün salon ve sahada bireysel çalışmalarını sürdürürken, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Mario Lemina tedavilerinin ardından bireysel çalışmalarına başladı. Singo ve Jakobs ise günü tedaviyle geçirdi.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.