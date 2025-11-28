TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Beşiktaş Napoli’li yıldızın peşinde! İtalya’dan flaş iddia

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe, savunma hattı için aynı isme yöneldi. İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Corriere dello Sport'un haberine göre, Napoli'nin Kosovalı savunma oyuncusu Amir Rrahmani, sözleşme yenileme görüşmelerinde kulübüyle anlaşma sağlayamadı.

Bu gelişmenin ardından hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ın oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi. İtalyan basınına göre iki Türk devi de 31 yaşındaki futbolcuyu transfer listesine dahil etti.