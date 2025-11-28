CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Beşiktaş Napoli’li yıldızın peşinde! İtalya’dan flaş iddia

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Beşiktaş Napoli’li yıldızın peşinde! İtalya’dan flaş iddia

Son dakika Beşiktaş, Fenerbahçe transfer haberi | İtalyan basını, Napoli ile sözleşme yenileyemeyen Kosovalı stoper Amir Rrahmani'ye Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın talip olduğunu öne sürdü. Napoli ise yıldız savunmacısını bırakmak istemiyor. İşte detaylar… (BJK, FB spor haberleri)

Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 12:31
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Beşiktaş Napoli’li yıldızın peşinde! İtalya’dan flaş iddia

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe, savunma hattı için aynı isme yöneldi. İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Corriere dello Sport'un haberine göre, Napoli'nin Kosovalı savunma oyuncusu Amir Rrahmani, sözleşme yenileme görüşmelerinde kulübüyle anlaşma sağlayamadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Beşiktaş Napoli’li yıldızın peşinde! İtalya’dan flaş iddia

Bu gelişmenin ardından hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ın oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi. İtalyan basınına göre iki Türk devi de 31 yaşındaki futbolcuyu transfer listesine dahil etti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Beşiktaş Napoli’li yıldızın peşinde! İtalya’dan flaş iddia

Haberde ayrıca Napoli yönetiminin Rrahmani'yi kadroda tutmak istediği, takımın savunma iskeletinin bozulmaması için oyuncuyla yeniden masaya oturmayı planladığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Beşiktaş Napoli’li yıldızın peşinde! İtalya’dan flaş iddia

Bu sezon Napoli formasıyla 7 maçta 604 dakika süre alan deneyimli stoper, skor katkısı yapamadı. Kosovalı futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Beşiktaş Napoli’li yıldızın peşinde! İtalya’dan flaş iddia

Rrahmani, daha önce Hellas Verona formasıyla gösterdiği performansla Serie A'da dikkatleri üzerine çekmiş, 2020 yılında Napoli'ye transfer olmuştu.

