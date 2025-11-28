TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Beşiktaş Napoli’li yıldızın peşinde! İtalya’dan flaş iddia

Son dakika Beşiktaş, Fenerbahçe transfer haberi | İtalyan basını, Napoli ile sözleşme yenileyemeyen Kosovalı stoper Amir Rrahmani'ye Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın talip olduğunu öne sürdü. Napoli ise yıldız savunmacısını bırakmak istemiyor. İşte detaylar… (BJK, FB spor haberleri)
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe, savunma hattı için aynı isme yöneldi. İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Corriere dello Sport'un haberine göre, Napoli'nin Kosovalı savunma oyuncusu Amir Rrahmani, sözleşme yenileme görüşmelerinde kulübüyle anlaşma sağlayamadı.
Bu gelişmenin ardından hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ın oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi. İtalyan basınına göre iki Türk devi de 31 yaşındaki futbolcuyu transfer listesine dahil etti.
Haberde ayrıca Napoli yönetiminin Rrahmani'yi kadroda tutmak istediği, takımın savunma iskeletinin bozulmaması için oyuncuyla yeniden masaya oturmayı planladığı ifade edildi.
