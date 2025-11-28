Jakobs ve Lemina derbide oynayabilecek mi? İşte son durumları
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak derbide Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kritik derbi öncesi sarı-kırmızılı ekipte sakatlıklar moralleri bozarken Mario Lemina ve Ismail Jakobs'un derbide oynayıp oynamayacağı sorusuna dair önemli gelişmeler yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda kritik maç öncesi sakatlıklar can sıkıyor.
Öte yandan Cimbom'da sakatlığı bulunan isimler arasında yer alan Mario Lemina ve Ismail Jakobs hakkında önemli gelişmeler yaşandı.
LEMINA DERBİYE SAKLANDI
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği maçını tamamlayamayan ve Union Saint-Gilloise maçında riske edilmeyen Mario Lemina, Fenerbahçe derbisi düşünülerek dinlendirildi. Gabon'lu futbolcunun ağrılarının geçtiği ve pazartesi gününe kadar hazır olacağı öğrenildi.
Union Saint-Gilloise önünde yaşadığı sakatlık nedeniyle kenara gelen Ismail Jakobs'un Fenerbahçe derbisindeki durumu ilerleyen günlerde belli olacak. Jakobs oynamazsa, Gençlerbirliği önünde 1 asist yapan Kazımcan Karataş derbiye ilk 11'de çıkacak.