Ziraat Türkiye Kupası
Jakobs ve Lemina derbide oynayabilecek mi? İşte son durumları

Jakobs ve Lemina derbide oynayabilecek mi? İşte son durumları

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak derbide Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kritik derbi öncesi sarı-kırmızılı ekipte sakatlıklar moralleri bozarken Mario Lemina ve Ismail Jakobs'un derbide oynayıp oynamayacağı sorusuna dair önemli gelişmeler yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 10:30
Jakobs ve Lemina derbide oynayabilecek mi? İşte son durumları

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda kritik maç öncesi sakatlıklar can sıkıyor.

Jakobs ve Lemina derbide oynayabilecek mi? İşte son durumları

Öte yandan Cimbom'da sakatlığı bulunan isimler arasında yer alan Mario Lemina ve Ismail Jakobs hakkında önemli gelişmeler yaşandı.

Jakobs ve Lemina derbide oynayabilecek mi? İşte son durumları

LEMINA DERBİYE SAKLANDI

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği maçını tamamlayamayan ve Union Saint-Gilloise maçında riske edilmeyen Mario Lemina, Fenerbahçe derbisi düşünülerek dinlendirildi. Gabon'lu futbolcunun ağrılarının geçtiği ve pazartesi gününe kadar hazır olacağı öğrenildi.

Jakobs ve Lemina derbide oynayabilecek mi? İşte son durumları

JAKOBS OLMAZSA KAZIMCAN OYNAYACAK

Union Saint-Gilloise önünde yaşadığı sakatlık nedeniyle kenara gelen Ismail Jakobs'un Fenerbahçe derbisindeki durumu ilerleyen günlerde belli olacak. Jakobs oynamazsa, Gençlerbirliği önünde 1 asist yapan Kazımcan Karataş derbiye ilk 11'de çıkacak.

