Haberler Fenerbahçe Tedesco'nun derbi planı ortaya çıktı!

Tedesco'nun derbi planı ortaya çıktı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki dev derbide pazartesi günü sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe'de tüm planlar 3 puan üzerine kuruldu. Taraftarı önünde sarı-kırmızılıları devirerek liderliğe yükselmek isteyen sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun planı ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 06:51
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco'nun derbi planı ortaya çıktı!

Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Ferencvaros'la berabere kalan Fenerbahçe'de gözler Galatasaray derbisine çevrildi. Teknik direktör Domenico Tedesco da cuma günü itibarıyla ezeli rakiplerini ekibiyle beraber mercek altına aldı.

Tedesco'nun derbi planı ortaya çıktı!

Sarı-kırmızılıların artılarını eksilerini tek tek not eden İtalyan çalıştırıcı, A, B ve C planı olmak üzere üç plan üzerinde çalışıyor. Hedef; Galatasaray'ı Kadıköy'de devirip hem liderliği hem de psikolojik üstünlüğü ele geçirmek.

Tedesco'nun derbi planı ortaya çıktı!

FORVETTE EN-NESYRI OLACAK

İtalyan teknik adam, Galatasaray'ın beklerde yaşadığı sıkıntıyı artıya çevirmek istiyor. A planını bunun üzerine yapan Tedesco, Nene ile Kerem üzerinden hücum setlerini çiziyor. Bu planda 40 yaşındaki teknik adam, forvet hattında En-Nesyri'yi görevlendirmeyi düşünüyor.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco'nun derbi planı ortaya çıktı!

A planı, Galatasaray'ın Mauro Icardi'yle maça başladığı senaryoda işleme koyulacak. Bu oyun sisteminde 4-2-3-1 dizilimi tercih edilecek ve savunma önde kurulacak.

Tedesco'nun derbi planı ortaya çıktı!

HIZLI GEÇİŞLERLE GOL

Böylece Galatasaray, dar alana sıkıştırıp sonuç almaya çalışılacak. Tedesco'nun B planının bir numaralı aktörü ise Jhon Duran. Bu planda topu Galatasaray'a bırakmayı düşünen İtalyan teknik adam; Nene, Kerem ve Jhon Duran'ın savunma arkası koşularıyla skor bulmaya çalışacak.

Tedesco'nun derbi planı ortaya çıktı!

Galatasaray'da Osimhen'in 11 oynadığı senaryoda bu plan devreye girecek. Özellikle hızlı geçişlerle rakip savunmanın arkasına sarkıp, gol aranacak.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco'nun derbi planı ortaya çıktı!

KALABALIK ORTA SAHA

Tedesco'nun C Planı ise Talisca üzerine... Bu durumda Duran ve En-Nesyri yedek kulübesinde derbiye başlayacak. Talisca, ileri uçta gol ayağı olacak. Asensio da hemen arkasında sahte 9 rolünü oynayacak.

Tedesco'nun derbi planı ortaya çıktı!

Fenerbahçe, sambacının ilk 11'de başladığı senaryoda 4-1-4-1 şeklinde dizilecek. Fred de ilk 11'de başlayacak. Kalabalık bir orta saha ile topun kontrolünü eline almayı hedefleyen Tedesco, sabırlı bir oyunla gol arayacak.

Tedesco'nun derbi planı ortaya çıktı!

DURAN TOPTA KANARYA ÖNDE

Fenerbahçe, Galatasaray'a oranla bu sezonun geri kalanında duran toplardan daha fazla gol buldu. Tam 8 kez bu şekilde ağları havalandıran sarı-kanarya, bu gollerin 2'sini korner, 2'sini penaltı, 2'sini serbest vuruş, 1'ini frikik 1'ini ise taçtan buldu. Galatasaray ise 1 korner, 2 taç, 2 de penaltı golü attı.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco'nun derbi planı ortaya çıktı!

FENER'İN SOLU ASLAN'IN SAĞI

Fenerbahçe, bu sezon attığı gollerin 17'sini sol ayakla buldu. Galatasaray'da ise bu durum tam tersi. Sarı-kırmızılılar, gollerin 17'sini sağ ayakla attı. Aslan'ın sol ayak golü 7, Fenerbahçe'nin sağ ayak golü 8... Fenerbahçe 4'e 3 olarak kafa golünde de önde. İki takım set hücumundan 3'er, geçişlerden ise 2'şer kez ağları sarstı.

