Haydi Efeler

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki ikinci maçında bugün Danimarka'yı konuk edecek. İstanbul'daki TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek mücadele, saat 17.30'da başlayacak. Voleybolseverler, müsabakayı ücretsiz olarak salonda takip edebilecek. Elemelerde A Grubu'nda yer alan "Filenin Efeleri", ilk maçında konuk olduğu Azerbaycan'ı 25-11, 25-20 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup etmişti. Gruplarını ilk sırada bitiren ülkeler ile en iyi 5 grup ikincisi, Avrupa Şampiyonası'na katılacak.
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