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TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE | Türkiye - İtalya yarı final maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde final biletini almak için yarı final maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek Filenin Sultanları için heyecanlı bekleyiş tamamlandı ve maça sayılı bir zaman kala, sporseverler 'Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, Türkiye voleybol maçı saat kaçta, Türkiye - İtalya yarı final maçı hangi kanalda?' sorularının cevabını araştırmaya koyuldu. İşte Türkiye - İtalya karşılaşmasına dair merak edilen detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 16:30 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 16:50
TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE | Türkiye - İtalya yarı final maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Milletler Ligi Final Etabı'nda İtalya ile yarı final müsabakasına 16 Temmuz akşamı çıkacak.

TVF Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda çeyrek final maçında Tayland'ı 3-1 yenen Filenin Sultanları, adını yarı finale yazdırdı. Ay-yıldızlı ekip, Çin'i eleyerek yarı finale gelen son Avrupa şampiyonu İtalya ile karşılaşacak.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

FIVB Kadınlar Milletler Ligi Final Etabı'nda oynanacak Türkiye - İtalya maçı 16 Temmuz Cumartesi günü saat 18.30'da başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

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