Yenilmez armada

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Halkbank fırtınası hız kesmeden devam ediyor. Sezon başından beri yoluna kayıpsız devam eden mavi- beyazlıların son kurbanı Ziraat Bankkart oldu. 21. hafta mücadelesinde rakibine konuk olan Halkbank, 3-1'lik skorla kazandı. Maça iyi başlayan başkent ekibi, 25-18'lik skorla öne geçen taraf oldu. Halkbank ikinci seti de 25-19'la alarak durumu 2-0 yaptı.



MAÇA ORTAK ETMEDİ



Zirvenin en yakın takipçisi olan Ziraat Bankkart, üçüncü setten 25- 18'le galip ayrıldı. Maça ortak olmak için umutlanan rakibi karşısında son sette 25-18'lik üstünlük kuran Halkbank, mücadeleden 3-1'lik zaferle ayrıldı. Mavi-beyazlılar, bu sonuçla 21. maçında da kayıp yaşamamış oldu. Ziraat Bankkart ise ligdeki 5. yenilgisini yaşadı.



'HARİKAYDIK'



Karşılaşmada 14 sayıyla yıldızlaşan Nicolas Bruno, "Yine harika bir performans ortaya koyduk. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Ben de elimden geleni katkıyı yaptım. Yenilgisiz olarak yola devam etmekten mutluyuz. Devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.