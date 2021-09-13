Teşekkürler Efeler

Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda karşılaştığı son şampiyon Sırbistan'a 3-2 yenilerek çeyrek final şansını kaybetti. Güçlü rakibi karşısında ilk seti 18-25 geride tamamlayan Filenin Efeleri, ikinci sette rakibine karşı etkili bir oyun ortaya koydu ve 25-22'lik skorla setlerde durumu 1-1 yaptı. Üçüncü sette de aynı skorla rakibini geçmeyi başaran Milliler, skoru 2-1'e getirip çeyrek final umutlarımızı artırdı. Ancak dördüncü periyotta kafa kafaya geçen mücadeleyi 23-25 kaybettik ve skor 2-2 oldu. 15 sayı alanın kazanacağı final setine kötü başlasak da maça tutunduk ancak son bölümde rakip Sırbistan'ın etkili servislerine engel olamadık ve seti 15-12 kaybettik. Salondan 3-2'lik yenilgiyle ayrılan A Milli Voleybol Takımımız çeyrek final şansını da kaybetti. Sırbistan, çeyrek finalde Hollanda ile eşleşti. Diğer çeyrek final eşleşmeleri ise şöyle oluştu: Polonya- Rusya, İtalya-Almanya.