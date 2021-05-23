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Son dakika spor haberi: 'nu transfer etti

Son dakika spor haberleri... Kadın Voleybol Takımı, son olarak 'te forma giyen 25 yaşındaki libero ile anlaşma sağladı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 14:32
Son dakika spor haberi: VakıfBank Aylin Sarıoğlu'nu transfer etti

Kadın Voleybol Takımı, 'nu kadrosuna kattı. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak 'te forma giyen 25 yaşındaki libero ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Profesyonel kariyerine altyapısından yetiştiği 'da başlayan Aylin Sarıoğlu, ve Fenerbahçe Opet'te görev yaptı. Bursa Büyükşehir Belediyespor formasıyla 2015 ve 2017'de 'nı kazanan Aylin, 'yla ise ve 2019 Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik elde etti.



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