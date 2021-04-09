Haberler Voleybol Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe’nin Kübalı voleybolcusu Vargas Türk vatandaşlığına geçti

Son dakika spor haberleri: ’nin Kübalı voleybolcusu Vargas Türk vatandaşlığına geçti

Cumhurbaşkanı , 'da bulunan Vahdettin Köşkü'nde Voleybol Federasyonu’nu kabul etti. Heyette bulunan vatandaşı  ve Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Türk vatandaşlığına geçti, Vargas bundan sonra milli takım için de ter dökecek.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 01:13
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe’nin Kübalı voleybolcusu Vargas Türk vatandaşlığına geçti

Başantrenörü , 'da geçirdiği rahatsızlığın ardından Cumhurbaşkanı 'ın talimatı ile ambulans uçakla 'ye getirilip sağlığına kavuşmuştu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, İspanya'da geçirdiği rahatsızlığın ardından desteklerini eksik etmeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

VARGAS TÜRK VATANDAŞI OLDU
Heyette bulunan vatandaşı ve Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Türk vatandaşlığına geçti, Vargas bundan sonra milli takım için de ter dökecek.

Dünyaca ünlü voleybolcular ile da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a voleybola olan desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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