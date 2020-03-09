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09 Mart 2020, Pazartesi
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Eczacı, 8 ’ı kutladı

Eczacı, 8 Mart’ı kutladı

, 8 'nü hazırladığı video ile kutladı.

, 8 'nü hazırladığı video ile kutladı. Video, çeşitli maçlardan mücadele, emek ve birliktelik dolu anlar barındırırken, "Her başarılı kadının arkasında kendisi vardır." mesajıyla sona eriyor. Eczacıbaşı, binlerce kadınların spordaki varlığını artırma çalışmalarıyla 2018'de Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin "Dünya Ödülü"ne layık görülmüştü.

  1. 9.3.2020
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