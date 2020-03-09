Eczacı, 8 Mart’ı kutladı
Eczacıbaşı Spor Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü hazırladığı video ile kutladı.
Eczacıbaşı Spor Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü hazırladığı video ile kutladı. Video, çeşitli maçlardan mücadele, emek ve birliktelik dolu anlar barındırırken, "Her başarılı kadının arkasında kendisi vardır." mesajıyla sona eriyor. Eczacıbaşı, binlerce kadınların spordaki varlığını artırma çalışmalarıyla 2018'de Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin "Dünya Ödülü"ne layık görülmüştü.
Varlığıyla hayatımıza değer katan tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutlarız ??— Eczacıbaşı Spor Kulübü (@EczacibasivitrA) March 7, 2020
Happy #InternationalWomensDay to all the women who shine into our lives with their presence and strength ??#SonunaKadar#AllTheWay pic.twitter.com/S5RHE048nn
- 9.3.2020
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Yorum
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Yorum
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Yorum
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