CEV kupasında heyecan başlıyor! Arkas Spor Galatasaray HDI Sigorta'ya karşı
Voleybol Erkekler CEV Kupasında Arkaspor deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta ile karşılacak. Çeyrek final ilk maçında Arkas Spor rakibini deplasmanda yenip sahasına avantajlı gitmek istiyor.
Voleybol Erkekler CEV Kupası çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'ya konuk olacak Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, iyi konsantre olacak takımın adını yarı finale yazdıracağını bildirdi.
Özden, yaptığı yazılı açıklamada, Romanya'nın Dinamo Bükreş ve Almanya'nın United Volleys takımlarını eleyerek çeyrek finale yükseldiklerini belirtti. CEV Kupası'nda iki Türk takımından birinin yarı finale yükseleceğini kaydeden Özden, "İyi konsantre olan takım adını yarı finale yazdıracak. Daha az hata yapan tarafın tur biletini alacağı seriyi, başarıyla geçmek ve yolumuza devam etmek istiyoruz. Güzel bir maç bizleri bekliyor." ifadelerini kullandı. Galatasaray HDI Sigorta ile Arkas Spor arasındaki çeyrek final serisinin ilk karşılaşması yarın saat 19.00'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda, rövanşı ise 4 Mart Çarşamba günü aynı saatte İzmir Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanacak. Yarı finale kalacak takım GFC Ajaccio (Fransa)-Leo Shoes (İtalya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Avrupa kupalarında 108. maçına çıkacak Arkas Spor, daha önceki 107 müsabakada 57 galibiyet ve 50 yenilgi aldı.
- 25.02.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
CEV kupasında heyecan başlıyor! Arkas Spor Galatasaray HDI Sigorta'ya karşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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