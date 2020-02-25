CEV kupasında heyecan başlıyor! Arkas Spor Galatasaray HDI Sigorta'ya karşı - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
25 Şubat 2020, Salı
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CEV kupasında heyecan başlıyor! HDI 'ya karşı

CEV kupasında heyecan başlıyor! Arkas Spor Galatasaray HDI Sigorta'ya karşı

CEV Kupasında Arkaspor deplasmanda HDI ile karşılacak. ilk maçında rakibini deplasmanda yenip sahasına avantajlı gitmek istiyor.

ilk maçında yarın deplasmanda HDI 'ya konuk olacak 'un basın sözcüsü , iyi konsantre olacak takımın adını yarı finale yazdıracağını bildirdi.

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, Romanya'nın Dinamo Bükreş ve 'nın United Volleys takımlarını eleyerek çeyrek finale yükseldiklerini belirtti. CEV Kupası'nda iki Türk takımından birinin yarı finale yükseleceğini kaydeden Özden, "İyi konsantre olan takım adını yarı finale yazdıracak. Daha az hata yapan tarafın tur biletini alacağı seriyi, başarıyla geçmek ve yolumuza devam etmek istiyoruz. Güzel bir maç bizleri bekliyor." ifadelerini kullandı. Galatasaray HDI Sigorta ile Arkas Spor arasındaki çeyrek final serisinin ilk karşılaşması yarın saat 19.00'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda, rövanşı ise 4 Mart Çarşamba günü aynı saatte İzmir Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanacak. Yarı finale kalacak takım GFC Ajaccio (Fransa)-Leo Shoes () eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Avrupa kupalarında 108. maçına çıkacak Arkas Spor, daha önceki 107 müsabakada 57 galibiyet ve 50 yenilgi aldı.

  1. 25.02.2020
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