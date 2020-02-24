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24 Şubat 2020, Pazartesi
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Haberler Voleybol Haliliye Belediyespor yoluna doludizgin devam ediyor

yoluna doludizgin devam ediyor

Haliliye Belediyespor yoluna doludizgin devam ediyor

1. Ligi B grubun'da Kuzey Enerji Gümüşhane Spor'u 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik Spor ise bu mağlubiyetle 10’uncu sırada kaldı.

1. Ligi B Grubunda mücadele eden , ligin 20'nci haftasında konuk olduğu Kuzey Enerji Gümüşhane Spor'u 3-0 mağlup ederek liderliği sürdürdü.

Sezona Efeler ligi hedefiyle başlayan Haliliye Belediyespor yenilmek bilmiyor. Geçtiğimiz hafta konuk ettiği Ziraat Bankası Voleybol Takımını 3-0'lık skorla geçen Haliliye ekibi, bu hafta da bu seriyi bozmadı. Gümüşhane'de karşılaştığı Torul Gençlik Spor'u 3-0 yendi. Başantrenör Akif Gürgen yönetimindeki Haliliye Belediyespor; 18-25, 15-25, 13-25'lik setlerle Torul Gençlik'i yenerek eve 3 puanla döndü. Alınan bu sonuçla ligdeki puanını 50'ye çıkaran Haliliye ekibi, zirvedeki yerini korurken, Torul Gençlik Spor 15 puanla 10'uncu sırada kaldı.

ÇOK GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE İLERLİYORUZ

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Haliliye Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Tatlı, alınan sonucun Efeler ligi yolunda çok önemli olduğunu belirterek, "Takımımız ligin başlangıcından bu yana başarı grafiğini çok iyi çizdi. Her hafta bu başarıya bir yenisini daha ekleyerek devam ediyor. Efeler ligi hedefi ile çıktığımız bu yolda çok güçlü bir şekilde ilerliyoruz. Takımımızın bu başarıları takdire şayan başarılar tüm Urfa'nın ve tüm Haliliye'nin takımına sahip çıkması lazım kazandığı bu başarılar sıradan başarılar değildir. Bu doğrultuda Başta Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat olmak üzere bu kazanımlarda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Haliliye Belediyespor, önümüzdeki hafta Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek. Karşılaşma 1 Mart Pazar günü saat 13.00'da 11 Nisan Kapalı Spor Salonunda oynanacak.

  1. 24.02.2020
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