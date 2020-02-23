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23 Şubat 2020, Pazar
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Eczacı daha iyi olacak

Eczacı daha iyi olacak

'nde Aydın 'yi 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı'nda baş antrenör , kazandıkları için mutlu olduğunu ifade etti. Çekişmeli bir maç olduğunu vurgulayan Motta, "İyi oynamadığımız maçı kazanmasını bildik. Üçüncü setteki önemli artılardan biriydi. 3 puanı kazandığımız için mutluyum. Maçtan maça performansımızı arttırmalıyız" diye konuştu.

Sultanlar Ligi'nde Aydın 'yi 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı'nda baş antrenör , kazandıkları için mutlu olduğunu ifade etti. Çekişmeli bir maç olduğunu vurgulayan Motta, "İyi oynamadığımız maçı kazanmasını bildik. Üçüncü setteki önemli artılardan biriydi. 3 puanı kazandığımız için mutluyum. Maçtan maça performansımızı arttırmalıyız" diye konuştu.

  1. 23.2.2020
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