Eczacı daha iyi olacak
Sultanlar Ligi'nde Aydın BŞB'yi 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı'nda baş antrenör Motta, kazandıkları için mutlu olduğunu ifade etti. Çekişmeli bir maç olduğunu vurgulayan Motta, "İyi oynamadığımız maçı kazanmasını bildik. Üçüncü setteki geri dönüşümüz önemli artılardan biriydi. 3 puanı kazandığımız için mutluyum. Maçtan maça performansımızı arttırmalıyız" diye konuştu.
Sultanlar Ligi'nde Aydın BŞB'yi 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı'nda baş antrenör Motta, kazandıkları için mutlu olduğunu ifade etti. Çekişmeli bir maç olduğunu vurgulayan Motta, "İyi oynamadığımız maçı kazanmasını bildik. Üçüncü setteki geri dönüşümüz önemli artılardan biriydi. 3 puanı kazandığımız için mutluyum. Maçtan maça performansımızı arttırmalıyız" diye konuştu.
- 23.2.2020
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