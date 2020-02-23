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23 Şubat 2020, Pazar
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Efeler’de kapanış günü

Efeler’de kapanış günü

Axa Sigorta Efeler Ligi'nde 19'uncu haftanın kapanış maçında , bu akşam 'yi konuk edecek. Haldun Alagaş Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşma, Spor 2'den yayınlanacak.

Axa Sigorta Efeler Ligi'nde 19'uncu haftanın kapanış maçında , bu akşam 'yi konuk edecek. Haldun Alagaş Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşma, Spor 2'den yayınlanacak. Düşme hattında yer alan Plevne son 3 maçın 2'sini kazandı. Son 4 maçta sadece 1 kez kazanan ise çıkışa geçmeyi planlıyor.

  1. 23.2.2020
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