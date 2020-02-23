Efeler’de kapanış günü

Axa Sigorta Efeler Ligi'nde 19'uncu haftanın kapanış maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, bu akşam Tokat Belediye Plevne'yi konuk edecek. Haldun Alagaş Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşma, TRT Spor 2'den yayınlanacak. Düşme hattında yer alan Plevne son 3 maçın 2'sini kazandı. Son 4 maçta sadece 1 kez kazanan İBB ise çıkışa geçmeyi planlıyor.