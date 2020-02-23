Yeşilyurt’tan Karayolları’na geçit yok
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Atlasglobal Yeşilyurt, Karayolları'nı 3-0 mağlup etti. Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki mücadelenin setleri 25-21, 25-21 ve 25-23 sona erdi. Play-off hattının içerisinde kalmak isteyen Yeşilyurt, ligdeki 9. zaferine imza attı. 4 galibiyetle 10. sırada kalan Karayolları ise Sultanlar Ligi'ndeki 14. mağlubiyetini yaşadı.
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Atlasglobal Yeşilyurt, Karayolları'nı 3-0 mağlup etti. Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki mücadelenin setleri 25-21, 25-21 ve 25-23 sona erdi. Play-off hattının içerisinde kalmak isteyen Yeşilyurt, ligdeki 9. zaferine imza attı. 4 galibiyetle 10. sırada kalan Karayolları ise Sultanlar Ligi'ndeki 14. mağlubiyetini yaşadı.
- 23.2.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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