Yeşilyurt’tan Karayolları’na geçit yok - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
23 Şubat 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Yeşilyurt’tan Karayolları’na geçit yok

Yeşilyurt’tan ’na geçit yok

Yeşilyurt’tan Karayolları’na geçit yok

'nin 18. haftasında , 'nı 3-0 mağlup etti. 'ndaki mücadelenin setleri , 25-21 ve 25-23 sona erdi. Play-off hattının içerisinde kalmak isteyen Yeşilyurt, ligdeki 9. zaferine imza attı. 4 galibiyetle 10. sırada kalan Karayolları ise Sultanlar Ligi'ndeki 14. mağlubiyetini yaşadı.

'nin 18. haftasında , 'nı 3-0 mağlup etti. 'ndaki mücadelenin setleri , 25-21 ve 25-23 sona erdi. Play-off hattının içerisinde kalmak isteyen Yeşilyurt, ligdeki 9. zaferine imza attı. 4 galibiyetle 10. sırada kalan Karayolları ise Sultanlar Ligi'ndeki 14. mağlubiyetini yaşadı.

  1. 23.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeşilyurt’tan Karayolları’na geçit yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN