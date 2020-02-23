Aslan'a darbe
Sultanlar Ligi’nin 18’inci haftasında G.Saray’ı konuk eden PTT; 17-25, 27-25, 25-19 ve 25’lük setlerle 3-1 yendi ve ligdeki 8. galibiyetini aldı.
Galatasaray HDI Sigorta, Vestel Venus Sultanlar Ligi 18. haftasında PTT'nin konuğu oldu. Sarı-kırmızılılar, Başkent Spor Salonu'nda oynanan mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. İlk set teknik molasına 12-9 önde giren Galatasaray, seti ilk seti 25-17 önde tamamladı.
SONDA GERİ GELDİ
Üçüncü seti de 25-19 üstün tamamlayan PTT, mücadelede 2-1 öne geçti. Dördüncü setin teknik molasına 8-12 geride giren başkent ekibi, 25-23 kazandı ve maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla PTT, ligdeki 8. zaferini kazandı. Aslan ise 18. maçında 5. mağlubiyetini yaşadı.
- 23.2.2020
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Yorum
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Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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