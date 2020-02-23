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23 Şubat 2020, Pazar
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'a darbe

Aslan'a darbe

’nin 18’inci haftasında G.Saray’ı konuk eden ; 17-25, 27-25, ve 25’lük setlerle yendi ve ligdeki 8. galibiyetini aldı.

HDI , Vestel Venus 18. haftasında 'nin konuğu oldu. Sarı-kırmızılılar, Başkent Spor Salonu'nda oynanan mücadeleden mağlup ayrıldı. İlk set teknik molasına 12-9 önde giren Galatasaray, seti ilk seti 25-17 önde tamamladı.

SONDA GERİ GELDİ
Üçüncü seti de üstün tamamlayan PTT, mücadelede 2-1 öne geçti. Dördüncü setin teknik molasına 8-12 geride giren başkent ekibi, 25-23 kazandı ve maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla PTT, ligdeki 8. zaferini kazandı. ise 18. maçında 5. mağlubiyetini yaşadı.

  1. 23.2.2020
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