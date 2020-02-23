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23 Şubat 2020, Pazar
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Eczacıbaşı rahat geçti

Eczacıbaşı rahat geçti

'nin 18. haftasında , deplasmanda Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında , deplasmanda Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi. Turuncu-beyazlılar, 25-19, 22-25, 21-25, 22-25'lük setlerle galibiyete uzandı. Eczacıbaşı'nda Tijana Boskovic 33 sayıyla maça damgasını vurdu. Zilio da 17 sayıyla katkı sağladı. 17. galibiyetini alan turuncu-beyazlılar, gelecek hafta PTT ile karşılaşacak.
  1. 23.2.2020
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