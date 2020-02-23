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23 Şubat 2020, Pazar
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set vermedi

Halkbank set vermedi

'nin 19. haftasında 'a konuk olan , rakibini mağlup etti.

'nin 19. haftasında 'a konuk olan , rakibini mağlup etti. İlk seti 25-21 alan mavi-beyazlılar, 25-18'le durumu 2-0'a getirdi. Başkent ekibi, 25-16'lık son setle maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrılan taraf oldu. Üst üste 4. maçını kazanan Halkbank, ligdeki 10. galibiyetini yaşadı. Son sıraya demirleyen Arhavi ise 19. maçında 17. yenilgisini aldı.
  1. 23.2.2020
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