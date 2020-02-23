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23 Şubat 2020, Pazar
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Aslan’ın rakibi

Aslan’ın rakibi PTT

'nin 18. haftası bugün oynanacak 4 maçla tamamlanacak. ilk maçında saat 13.00'te ile karşılaşacak.

Sultanlar Ligi'nin 18. haftası bugün oynanacak 4 maçla tamamlanacak. ilk maçında saat 13.00'te ile karşılaşacak. Bu mücadele Spor 2'den yayınlanacak. Günün diğer maçları şöyle: 14.00: Yeşilyurt- Karayolları, 17.00: Türk Hava Yolları- , 17.30: Vakıfbank-Nilüfer Bld.
  1. 23.2.2020
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