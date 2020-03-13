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13 Mart 2020, Cuma
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VakıfBank yarıladı

VakıfBank yarıladı

, 2020 ilk maçta yendiği D.Moskova'yı ikinci maçta da 3-0 yenerek üst üste sekizinci kez yarı finale yükseldi. , Avrupa'nın en büyük kupasında 4 kez şampiyon olmuştu.

, 2020 ilk maçta yendiği D.Moskova'yı ikinci maçta da 3-0 yenerek üst üste sekizinci kez yarı finale yükseldi. , Avrupa'nın en büyük kupasında 4 kez şampiyon olmuştu.
  1. 13.3.2020
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