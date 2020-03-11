VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı final için sahaya çıkacak - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
11 Mart 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol VakıfBank yarı final için sahaya çıkacak!

, 'nde yarı final için sahaya çıkacak

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı final için sahaya çıkacak

Takımı, 'nin çeyrek final rövanşında yarın Rus ekibi 'yla 'da karşılaşacak. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.

'da geçen hafta oynanan ilk maçı 3-0 kazanan , yarı final yolunda büyük bir avantaj elde etti. Sarı-siyahlılar, 'daki maçta iki set alması durumunda adını yarı finale yazdıracak. 'nın 3-0 ya da 3-1 galibiyeti durumunda karşılaşmada altın set oynanacak ve yarı finale çıkan takımı bu set belirleyecek.

  1. 11.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı final için sahaya çıkacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN