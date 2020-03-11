VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı final için sahaya çıkacak

Rusya'da geçen hafta oynanan ilk maçı 3-0 kazanan VakıfBank, yarı final yolunda büyük bir avantaj elde etti. Sarı-siyahlılar, İstanbul'daki maçta iki set alması durumunda adını yarı finale yazdıracak. Dinamo Moskova'nın 3-0 ya da 3-1 galibiyeti durumunda karşılaşmada altın set oynanacak ve yarı finale çıkan takımı bu set belirleyecek.