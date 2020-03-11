VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı final için sahaya çıkacak
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanşında yarın Rus ekibi Dinamo Moskova'yla İstanbul'da karşılaşacak. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.
Rusya'da geçen hafta oynanan ilk maçı 3-0 kazanan VakıfBank, yarı final yolunda büyük bir avantaj elde etti. Sarı-siyahlılar, İstanbul'daki maçta iki set alması durumunda adını yarı finale yazdıracak. Dinamo Moskova'nın 3-0 ya da 3-1 galibiyeti durumunda karşılaşmada altın set oynanacak ve yarı finale çıkan takımı bu set belirleyecek.
- 11.03.2020
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Liderlik aşkına
Toplam 1
Yorum
erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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Fenerbahçe'de hoca sorununa çözüm bulundu! Önce Lucescu sonra Razvan
Toplam 4
Yorum
gençtürk 50 yıdır bi lucescu çıkmadımı bizde varsa yoksa lucescu sanki bulunmaz hint kumaşı
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Dayanışma çağrısı
Toplam 1
Yorum
ssss Trabzon da Hüseyin hocadan hiç bir şey olmaz hiç bir özelliği yok
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı final için sahaya çıkacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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