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31 Ocak 2020, Cuma
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Kanarya filede kayıp

Kanarya filede kayıp

  A 4. hafta maçında , konuk ettiği temsilcisi 'a 3-1 (25-17, 22- 25, , ) mağlup oldu.

A 4. hafta maçında , konuk ettiği temsilcisi 'a 3-1 (25-17, 22- 25, , ) mağlup oldu.

  1. 31.1.2020
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