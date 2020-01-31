Kanarya filede kayıp
Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, konuk ettiği İtalya temsilcisi Trentino Itas'a 3-1 (25-17, 22- 25, 27-29, 20-25) mağlup oldu.
Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, konuk ettiği İtalya temsilcisi Trentino Itas'a 3-1 (25-17, 22- 25, 27-29, 20-25) mağlup oldu.
- 31.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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