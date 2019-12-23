Bakan Kurum gençlerle

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ümraniye Millet Bahçesi'ni gezerek, gençlerle voleybol oynadı. Bakan Kurum, Ümraniye Millet Bahçesi'ni gezdiği sırada voleybol oynayan gençlere katıldı. Gençler ve Kurum'un voleybolu çevredekilerden yoğun ilgi gördü. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile birlikte oyuna katılan Kurum, daha sonra elektrikli aracın direksiyonuna geçerek Millet Bahçesi'ni gezdi.