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23 Aralık 2019, Pazartesi
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gençlerle

Bakan Kurum gençlerle

Çevre ve , 'ni gezerek, gençlerle voleybol oynadı. , Ümraniye Millet Bahçesi'ni gezdiği sırada voleybol oynayan gençlere katıldı.

Çevre ve , 'ni gezerek, gençlerle voleybol oynadı. , Ümraniye Millet Bahçesi'ni gezdiği sırada voleybol oynayan gençlere katıldı. Gençler ve Kurum'un voleybolu çevredekilerden yoğun ilgi gördü. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile birlikte oyuna katılan Kurum, daha sonra elektrikli aracın direksiyonuna geçerek Millet Bahçesi'ni gezdi.

  1. 23.12.2019
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