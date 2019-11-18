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18 Kasım 2019, Pazartesi
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Perde kapanıyor

Perde kapanıyor

'nde 6'ıncı hafta, bugün oynanacak tek maçla sona erecek.

'nde 6'ıncı hafta, bugün oynanacak tek maçla sona erecek. Lige istediği gibi başlayamayan Arkas, Arhavi'ye konuk olacak. 19.00'daki mücadele Spor 2'den yayınlanacak. Mücadele öncesi Arkas'ın 2 galibiyeti bulunurken; ev sahibi Arhavi 6 maçta 1 kez kazanmayı başardı.

  1. 18.11.2019
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