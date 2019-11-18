Perde kapanıyor
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 6'ıncı hafta, bugün oynanacak tek maçla sona erecek.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 6'ıncı hafta, bugün oynanacak tek maçla sona erecek. Lige istediği gibi başlayamayan Arkas, Arhavi'ye konuk olacak. 19.00'daki mücadele TRT Spor 2'den yayınlanacak. Mücadele öncesi Arkas'ın 2 galibiyeti bulunurken; ev sahibi Arhavi 6 maçta 1 kez kazanmayı başardı.
- 18.11.2019
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