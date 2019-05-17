Melikgazi Belediyespor 16 takım arasında
17 Mayıs 2019, Cuma
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16 takım arasında

Melikgazi Belediyespor 16 takım arasında

fırtınası esiyor.

fırtınası esiyor.
'de düzenlenen Midi Erkekler Festival Voleybol Türkiye Şampiyonasında ilk günü rakip Afyon Susuz Belediyespor sahaya çıkmayınca 3-0 kazanan Melikgazi Belediyespor, ikinci maçında ise Bölge Spor'u 3-0, üçüncü maçında Çerkezköyspor'a 3-0 mağlup olan Melikgazi Belediyespor grup ikincisi olarak adını Türkiye finallerinde on 16 takım arasına girmeyi başardı.

Melikgazi Belediyespor bugün saat 13.00'de oynayacağı Prof. Dr. O.O ile oynayacağı maçı kazanması halinde adını son 8 takım arasına yazdıracak.

  1. 17.05.2019
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