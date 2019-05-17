Melikgazi Belediyespor 16 takım arasında
Midi Erkekler Festival Voleybol Türkiye Şampiyonasında Melikgazi Belediyespor fırtınası esiyor.
Midi Erkekler Festival Voleybol Türkiye Şampiyonasında Melikgazi Belediyespor fırtınası esiyor.
Kocaelin'de düzenlenen Midi Erkekler Festival Voleybol Türkiye Şampiyonasında ilk günü rakip Afyon Susuz Belediyespor sahaya çıkmayınca 3-0 kazanan Melikgazi Belediyespor, ikinci maçında ise Kahramanmaraş Bölge Spor'u 3-0, üçüncü maçında Tekirdağ Çerkezköyspor'a 3-0 mağlup olan Melikgazi Belediyespor grup ikincisi olarak adını Türkiye finallerinde on 16 takım arasına girmeyi başardı.
Melikgazi Belediyespor bugün saat 13.00'de oynayacağı Prof. Dr. Gazi Yaşargil O.O ile oynayacağı maçı kazanması halinde adını son 8 takım arasına yazdıracak.
- 17.05.2019
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Toplam 1
Yorum
Bay Mert Konuşsana ı love Haci
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‘Çok ağladınız’
Toplam 1
Yorum
YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
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Yak gel Ribery
Toplam 3
Yorum
GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
Melikgazi Belediyespor 16 takım arasında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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