HalkBank deplasmanda kazandı
Voleybol Efeler Ligi'nin 22. haftasında Halkbank, deplasmanda Arhavi Belediyespor’u 3-0 yendi.
Salon: Arhavi
Hakemler: Sadettin Deneri, Ali Erdal Tezer
Arhavi Belediyespor: Danilov, Fatih Uğur Eren, Orçun Ergün, Murat Karakaya, Fatih Cihan, Marinkov (Caner Özturna, Murat Palvar, Hamdi Erkan)
Halkbank: Burutay Subaşı, Faik Samet Güneş, Baranowicz, Sket, Hakkı Çapkınoğlu, Luburic (Alperay Demirciler, Hasan Yeşil Budak, Arslan Ekşi, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu, Efe Bayram, Kemal Kayhan)
Setler: 19-25, 17-25, 25-27
Süre: 83 dakika (25, 26, 32)
- 09.03.2019
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uzman analist gecen yıl başakşehiri yendik gs, ondan önceki sene yendik bjk şampiyon oldu.
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