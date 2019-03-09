HalkBank deplasmanda kazandı
09 Mart 2019, Cumartesi
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deplasmanda kazandı

HalkBank deplasmanda kazandı

Voleybol Efeler Ligi'nin 22. haftasında , deplasmanda Arhavi Belediyespor’u 3-0 yendi.

Salon: Arhavi

Hakemler: Sadettin Deneri, Ali Erdal Tezer

Arhavi Belediyespor: Danilov, Fatih , Orçun Ergün, Murat Karakaya, Fatih Cihan, Marinkov (Caner Özturna, Murat Palvar, Hamdi Erkan)

: Burutay Subaşı, Faik Samet Güneş, Baranowicz, Sket, Hakkı Çapkınoğlu, Luburic (Alperay Demirciler, Hasan Yeşil Budak, , Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu, Efe Bayram, Kemal Kayhan)

Setler: 19-25, 17-25, 25-27

Süre: 83 dakika (25, 26, 32)

  1. 09.03.2019
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