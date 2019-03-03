VakıfBank set vermedi
03 Mart 2019, Pazar
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set vermedi

VakıfBank set vermedi

, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında 'nı deplasmanda 14-25, 16-25 ve 21-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Burhan Felek
Hakemler: Bülent Bozkurt xx, Caner Çıldır xx
: Şeyma x 4, Su x 1, Rahimova xx 13, Enright x 5, Ruseva x 7, Özge x, Berin (L) x, Havlickova x 4, İpek x 1, Yağmur x 5, Duygu x, İrem x
: Kelsey xxx 9, Kübra xxx 6, Cansu xx 3, Zhu xxx 15, Zehra xx 4, Lonneke xxx 14, Gizem (L) xxx, Buket xx 1
Setler: 14-25, 16-25, 21-25
Süre: 73 dakika (23', 25', 25')

  1. 03.03.2019
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