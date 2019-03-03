VakıfBank set vermedi
VakıfBank, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Türk Hava Yolları'nı deplasmanda 14-25, 16-25 ve 21-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Burhan Felek
Hakemler: Bülent Bozkurt xx, Caner Çıldır xx
Türk Hava Yolları: Şeyma x 4, Su x 1, Rahimova xx 13, Enright x 5, Ruseva x 7, Özge x, Berin (L) x, Havlickova x 4, İpek x 1, Yağmur x 5, Duygu x, İrem x
VakıfBank: Kelsey xxx 9, Kübra xxx 6, Cansu xx 3, Zhu xxx 15, Zehra xx 4, Lonneke xxx 14, Gizem (L) xxx, Buket xx 1
Setler: 14-25, 16-25, 21-25
Süre: 73 dakika (23', 25', 25')
- 03.03.2019
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
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