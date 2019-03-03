Beşiktaş Çanakkale deplasmanında güldü
Vestel Venus Sultanlar Ligi 21'inci hafta mücadelesinde Çanakkale Belediyespor, sahasında Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu.
SALON: Anafartalar
HAKEMLER: Arzu Emiroğlu, Fikret Fidan
ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Birgül Güler, Bihter Dumanoğlu (L), Rachel Sanchez Perez, Semra Özer, Melis Durul, Cansu Aydınoğulları, (Dominika Sobolska, Işıl Öz, Ece Hocaoğlu, Yasemin Şahin)
BEŞİKTAŞ: Arelya Karasoy, Pınar Atasever(L), Humay Topaloğlu, Cemre Janset Erkul, Alesia Rykhliuk, Mia Jerkov, (İkbal Merve Albayrak, Rida Erlalelitepe, Merve Tanıl, Dilara Bilge)
SETLER: 25-18, 16-25, 20-25, 15-25
Süre: 101 dakika (23, 27, 29, 22)
- 03.03.2019
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
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