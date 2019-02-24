Arhavi Belediye evinde kayıp
Voleybol Efeler Ligi'nin 20. haftasında İnegöl Belediyespor, deplasmanda Arhavi Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
: Arhavi
Hakemler: İsmail Yıldırım, Gürhan Gür
Arhavi Belediyespor: Danilov, Marinkov, Mustedanovic, Orçun Ergün, Fatih Eren Uğur, Fatih Cihan (Caner Özturna, Murat Karakaya, Murat Palavar, Hamdi Erkan, Hilmi Kaan Çiçek, Alper Özdemir)
İnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic (Berkay Bayraktar, Cansın Çınar, Efe Er)
Setler: 28-26, 16-25, 17-25, 21-25
Süre: 119 dakika (31, 33, 28, 27)
- 24.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
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