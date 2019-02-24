Arhavi Belediye evinde kayıp
24 Şubat 2019, Pazar
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Arhavi Belediye evinde kayıp

Arhavi Belediye evinde kayıp

Voleybol Efeler Ligi'nin 20. haftasında , deplasmanda Arhavi Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

: Arhavi

Hakemler: İsmail Yıldırım, Gürhan Gür

Arhavi Belediyespor: Danilov, Marinkov, Mustedanovic, Orçun Ergün, Fatih Eren Uğur, Fatih Cihan (Caner Özturna, Murat Karakaya, Murat Palavar, Hamdi Erkan, Hilmi Kaan Çiçek, Alper Özdemir)

: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic (Berkay Bayraktar, Cansın Çınar, Efe Er)

Setler: 28-26, 16-25, 17-25, 21-25

Süre: 119 dakika (31, 33, 28, 27)


  1. 24.02.2019
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