HalkBank deplasmanda güldü
23 Şubat 2019, Cumartesi
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deplasmanda güldü

HalkBank deplasmanda güldü

Voleybol Efeler Ligi 20. hafta karşılaşmasında , deplasmanda 'u 3-1 yendi.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Yavuz Akdemir, Arzu Emiroğlu

: Radke, Taht, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Burak Mert (, Bravo)

: Luburic, Efe Bayram, Kemal Kayhan, Baranowicz, Sket, Faik Samed Güneş (Alperay Demirciler, Hasan Yeşilbudak, , Hakkı Çapkınoğlu, Quesque)

Setler: 25-27, 25-21, 14-25, 20-25

Süre: 115 dakika (31, 31, 25, 28)

  1. 23.02.2019
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