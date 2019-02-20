Voleybolda temsilcilerimiz 3'te 2 yaptı
CEV Şampiyonlar Ligi kadınlar kategorisinde mücadele eden temsilcilerimiz Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet ve VakıfBank, bugün kendi gruplarındaki beşinci maçlarına çıktılar.
İlk olarak sahne alan Eczacıbaşı VitrA, B Grubu'ndaki beşinci maçında deplasmanda karşılaştığı Rusya'nın Uralochka NTMK-Ekaterinburg takımını 20-25, 22-25, 25-19, 25-22 ve 8-15'lik setlerle 3-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki 5'inci galibiyetine imza atan Eczacıbaşı VitrA, namağlup liderliğini sürdürerek B Grubu'nda son karşılaşmalar öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi.
FENERBAHÇE SON SETTE ÜZÜLDÜ
Fenerbahçe Opet, E Grubu'nda 5'inci maçına Rusya temsilcisi Dinamo Moskova karşısında çıktı. TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi 25-23, 12-25, 25-23, 24-26 ve 15-17'lik setlerle 3-2 kaybetti. Sarı lacivertli ekip, bu karşılaşmayı kaybetmesine rağmen CEV Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki liderliğini sürdürdü.
VAKIFBANK DA GARANTİLEDİ
VakıfBank ise A Grubu'ndaki beşinci maçında Allianz MTV Stuttgart'a konuk oldu. İstanbul ekibi deplasmanda rakibini 23-25, 18-25 ve 18-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek 5'te 5 yaptı ve çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. VakıfBank ayrıca Avrupa'daki galibiyet serisini de 27 maça çıkardı.
- 21.2.2019 00:11
-
Akhisarspor'dan Yılmaz Vural hamlesi!
Toplam 3
Yorum
Sacit Akhisar Yılmaz için son şans ya devam ya tamam küme düşerse hoca futbolun dışında başka işler yapsın saha dışı hareketleri prim yapar
-
Derbi öncesi Beşiktaş'a şok!
Toplam 5
Yorum
John Slaven biliç gelirse takımın borcu varyetleri yetmez arka bahçe Veli Aras mitroviç yüklü dövizler dolar
-
Nazilli Belediyespor deplasmanda güldü
Toplam 1
Yorum
zorro yazın hakeme tepkileri de, 2 net penaltıyı, 5 metreden ofsaytı hatta oyuncu atmak istemedi golü. ama hakem oyna dedi at golünü dediğini de y
Voleybolda temsilcilerimiz 3'te 2 yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.